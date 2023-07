Paura nell’Agrigentino, esplode bombola in balcone: vigili del fuoco sul posto

Momenti di paura oggi a Favara per l'esplosione di una bombola. In corso le operazioni per mettere in sicurezza l'area.

Momenti di terrore quelli vissuti nella mattinata di oggi a Favara. Secondo le prime informazioni, una bombola gpl posta nel balcone di un appartamento in via Giovanni XXIII a causa del forte calore sarebbe esplosa.

Bombola esplosa, la situazione

Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma solo dei lievi danni all’abitazione.

Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno già provveduto a raffreddare le altre due bombole presenti e a mettere in sicurezza l’area in questione.

Sul luogo dove si è verificata l’esplosione sono intervenuti anche i carabinieri della Tenenza di Favara.