Europee 2024, gli exit poll: Fratelli d’Italia davanti a tutti: delusione per la Lega

I primi dati dopo due giorni di votazioni

I primi exit poll al termine del voto per le elezioni Europee vedono in Italia le seguenti percentuali:

Fratelli d’Italia tra tra il 26 e il 30%

Partito Democratico tra il 21 e il 25%

Movimento Cinque Stelle tra il 10 e il 14%

Forza Italia tra l’8,5 e il 10,5%

Lega tra l’8 e il 10%

Alleanza Verdi Sinistra tra il 5 e il 7%

Stati Uniti d’Europa tra il 3,5 e il 5,5%

Azione – Siamo Europei tra il 2,5 e il 4,5%

Pace, Terra e Dignità tra l’1 e il 3%

Libertà tra lo 0 e il 2%

Alternativa Popolare tra lo 0 e l’1%

Un primo risultato che stabilisce che vede il partito di Giorgia Meloni avanti rispetto alle forze di opposizione. Il Pd di Elly Schlein si è piazzato subito dietro la leader di Fratelli d’Italia. In mezzo troviamo il movimento Cinque Stelle con Forza Italia. Grande delusione per la Lega che invece non ha superato il 10%.

Europee 2024, seconda proiezione exit poll

La seconda proiezione degli exit poll vede Fratelli d’Italia sempre in vantaggio rispetto agli altri con un 28,5% ma in questo caso si presenta un testa a testa tra il Movimento Cinque Stelle e Forza Italia, entrambi poco sopra il 10%. Seguono Lega e Alleanza Verdi-Sinistra, rispettivamente all’8,3 e al 6,7%.

Europee 2024, gli exit poll negli altri Stati

Intanto nel resto dell’Europa l’onda sovranista ha travolto il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Si tratta di una tornata elettorale che sicuramente ha premiato i Popolari, mentre è risultato abbastanza netto il calo dei liberali e dei Verdi

Uno dei risultati più eclatanti arriva sicuramente dalla Francia, dove Marine Le Pen ha stravinto con il suo Rassemblement National. Il presidente francese Emmanuel Macron dopo aver reso noto lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale ha convocato le elezioni in Francia il 30 giugno e il 7 luglio. Alexandre De Croo, capo del governo belga, ha annunciato le sue dimissioni, anche in virtù dei risultati delle elezioni legislative nazionali: “Da domani sarò un presidente dimissionario”, ha affermato.

In Germania la Cdu è in vantaggio con il 29,5% (era al 28,9% nel 2019). Seguono l’ultradestra di Afd con il 16,5 (11%), l’Spd con il 14 (15,8), i Verdi con il 12% (20,5%), Fdp con il 5% (5,4), BWS (il nuovo movimento di Sara Wagneknecht) con il 5,5%, e la Linke con il 2,8. È quanto emerge dai exit poll pubblicati dalla emittente pubblica Ard.

