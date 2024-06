Festa patronale a Enna, ordinanza per garantire la sicurezza

L’Amministrazione ha emesso l’ordinanza per il 2 e il 14 luglio, in occasione dei festeggiamenti. Stop alla vendita e alla somministrazione in contenitori ritenuti potenzialmente pericolosi

ENNA – È stato predisposto un divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e/o lattine per il 2 e il 14 luglio 2024, in occasione della Festa patronale 2024. Prevista anche la preclusione di sostare nei balconi ed aprire le finestre.

Nelle giornate del 2 e del 14 luglio il territorio della città di Enna sarà interessato, infatti, dallo svolgimento di una serie di manifestazioni e di eventi in varie parti della città in occasione dei festeggiamenti di Maria Santissima della Visitazione – patrona della città – come da programma approvato dall’Amministrazione comunale.

In occasione dei citati festeggiamenti potrebbe esserci un sostenuto afflusso di gran parte della cittadinanza, ma anche di cittadini dei paesi limitrofi rappresentando tali eventi una valida ragione di attrazione turistica. Considerato che nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni sono presenti diverse attività commerciali destinate alla vendita e somministrazione di bevande e che in tali occasioni si è avuto modo di riscontrare il fenomeno dell’abbandono su suolo pubblico, dopo l’uso, dei contenitori di bevande in vetro che spesso finiscono per poi essere rotti per varie cause e lasciati sparsi sul suolo arrecando danno al decoro cittadino e costituendo pericolo per i passanti, il Comune ha deciso di emettere un’ordinanza per prevenire pericoli e disagi (per esempio nei casi di deflusso e di urgenza).

Quindi per i giorni 2 e 14 luglio è fatto divieto ai gestori di esercizi commerciali di Enna, sia in forma fissa che itinerante, la vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e in lattine, anche dispensate da distributori automatici, e a chiunque, la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente.

L’obiettivo è quello di prevenire, nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra esposti che possono causare insidiosi e gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza.

Inoltre, in occasione dei citati festeggiamenti, come per consolidata tradizione, è previsto lo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico che avverrà intorno alle ore 21 presso il sito di Montesalvo. Visto il piano di emergenza socio sanitario del Santo patrono nel quale è stata prevista, nei siti dove avverranno gli spari dei mortaretti (sarbiate) nonché i giochi pirotecnici, “la preclusione dell’ingresso e dell’uscita dalle abitazioni nei trenta minuti antecedenti gli spari e successivi per la bonifica nonché la preclusione di sostare nei balconi, aprire le finestre ed uscire dalle abitazioni durante gli spari”.

Lo sparo dei mortaretti avverrà nelle seguenti vie: piazza Mazzini; piazza Coppola; piazza Crispi; via Dei Greci; via Flora; cia Flora Bis (ex via Sperlinga), mentre i fuochi artificiali dei giochi pirotecnici verranno posizionati nello spazio antistante la Chiesa di Montesalvo.

La misura fa quindi parte del piano di emergenza socio sanitario citato, a tutela della pubblica e privata incolumità, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza.