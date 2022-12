Festa regionale del Tricolore, Santanchè: “Risorse importanti dal governo per il turismo”

Daniela Santanchè, ministro del turismo, ha partecipato alla Festa regionale del Tricolore, a Catania affrontando diversi argomenti.

Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha partecipato alla Festa Regionale del Tricolore che si sta tenendo a Catania in questi giorni e che ha visto la partecipazione di tante personalità politiche di spicco del partito “Fratelli d’Italia”. Tanti gli argomenti trattati dall’esponente del governo italiano che ha toccato diversi punti di stretta attualità nell’agenda politica nazionale.

Turismo in Sicilia: un’opportunità di rilancio

“Tramite il turismo si possono creare posti di lavoro – ha affermato Daniela Santanché parlando della materia del proprio ministero -. Ritengo che sia una grande opportunità per la Sicilia: avete già avuto un comportamento virtuoso. Penso a Catania, ad esempio, quando con il sindaco Salvo Pogliese è stata realizzata un’azione molto importante, che ha dato grandi risultati. Voi avete di tutto, penso all’Etna, e mi auguro che con il vostro assessore al turismo Scarpinato si possa lavorare sinergicamente”.

Reddito di Cittadinanza? Le parole di Daniela Santanché

“Si è parlato molto del reddito di cittadinanza. Voglio dirlo con chiarezza: nella scorsa estate abbiamo perso 250mila posti di lavoro in questo settore e abbiamo perso 6,3 miliardi di fatturato – ha spiegato – Questo cosa vuol dire? Che noi dobbiamo aiutare di più le persone che non sono occupabili, le persone deboli, perché il governo non lascia nessuno indietro, ma dobbiamo creare posti di lavoro per coloro che possono lavorare. Perché solo il lavoro da dignità agli esseri umani”.

E sulla Giornata internazionale delle persone con disabilità…

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Daniela Santanché ha sottolineato l’impegno del ministero per un turismo sempre più accessibile che supera ogni barriera. “Stiamo gestendo il fondo di 18 milioni, distribuiti in tre anni – ha spiegato -, destinato alla certificazione delle imprese ricettive, termali, balneari e degli impianti sportivi, che potranno essere certificate e riconosciute idonee ad accogliere tutte le persone, e che verranno anche sostenute nella comunicazione di questo loro plus. Proprio in questi giorni stiamo concludendo tutte le procedure che consentiranno nelle prossime settimane agli enti certificatori di accedere ai voucher e alle imprese di rivolgersi agli enti di certificazione accreditati presso il ministero del turismo. Questa iniziativa consentirà al nostro Paese un importante passo in avanti nel panorama internazionale, integrando le tante eccellenze che ci rendono così desiderati, con una qualità in più: quella di essere aperti senza barriere”.