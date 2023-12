Filippo Turetta compie 22 anni in carcere: “Sta bene e può giocare con la PlayStation”

Il 18 dicembre giorno del compleanno dell'assassino di Giulia Cecchetin

Manca davvero poco al compleanno di Filippo Turetta, il giovane omicida dell’ex fidanzata Giulia Cecchetin. Il prossimo 18 dicembre, proprio in prossimità delle feste natalizie, tra le mura della sesta sezione del carcere di Verona, quella dell’infermeria dove si trova rinchiuso, compirà 22 anni. “Sta bene” si apprende dal carcere, e presto potrà incontrare nuovamente i genitori (sarà la seconda volta). La prima era stata rinviata, perché entrambe le parti dovevano passare da una seduta con lo psicologo.

“Radio carcere”

Altri 20 detenuti nel suo spazio vitale, con uno di loro definito «il suo angelo custode». Ciò in quanto dorme con lui e lo tiene d’occhio per evitare che Filippo possa compiere gesti estremi. Le sue giornate passano come quelle di qualsiasi detenuto: può leggere, guardare la tv e – fa filtrare ‘radio carcere’ – può addirittura giocare alla play station.