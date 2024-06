Finale di Champions League 2024, dove e quando vedere Real Madrid-Borussia Dortmund

I blancos a caccia della quindicesima vittoria nella competizione: i tedeschi puntano a stravolgere i pronostici

Uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno sta per andare in scena. Nella serata di oggi, sabato 1 giugno 2024, Real Madrid e Borussia Dortmund si giocheranno la finale di Champions League allo stadio Wembley di Londra. I blancos puntano al quindicesimo successo nella competizione, mentre i tedeschi, vincitori del trofeo solo una volta nel 1997 a spese della Juventus, puntano a stravolgere i pronostici ed entrare nella storia.

Finale Champions League, Real Madrid e Ancelotti i più vincenti della storia

Il Real Madrid è già adesso la squadra che ha conquistato più volte la coppa dalle grandi orecchie, con un ampio vantaggio rispetto a Milan, Liverpool e Bayern Monaco, ma l’obiettivo è quello di blindare ulteriormente il vantaggio. Alla guida dei blancos c’è Carlo Ancelotti, unico italiano in questa finale. Il tecnico detiene già adesso lo scettro di allenatore più vincente in Champions, infatti sono ben quattro i suoi successi nella competizione e l’obiettivo è quello di raggiungere “la manita” e migliorare il suo record.

Finale Champions League, il Borussia cerca il riscatto dal 2013

Con Jürgen Klopp in panchina il Borussia Dortmund fu protagonista di una grande impresa nella stagione 2012/2013, riuscendo a raggiungere la finale di Champions League contro il Bayern Monaco in una contesa tutta tedesca. Quel giorno arrivò una sconfitta e adesso a distanza di 11 anni il Borussia è nuovamente vicino all’impresa. Questa volta in panchina c’è Edin Terzić. A lui spetta il compito di ribaltare dei pronostici che allo stato attuale sono tutti in favore del Real Madrid.

Finale di Champions League, i precedenti tra Real e Borussia e i favoriti

Il Real Madrid in questa annata ha già messo in bacheca la Liga e la Supercoppa di Spagna. per i blancos manca solamente la Champions per fare il triplete, mentre il Borussia Dortmund ha rimediato solamente un quinto posto che gli ha permesso comunque di raggiungere la qualificazione per la prossima Champions, ma risulta chiaro che una eventuale vittoria nella finale di quest’anno darebbe tutto un altro senso alla stagione dei tedeschi.

Sono invece 14 i precedenti tra Real Madrid e Borussia Dortmund, che si suddividono in 6 successi per i blancos, tre vittorie del Borussia e cinque pareggi.

Finale Champions League, dove vederla

La finale di Champions League 2024 tra Real Madrid e Borussia Dortmund si può vedere in chiaro in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. È inoltre trasmessa in abbonamento su Sky Sport e in streaming su Now e SkyGo.

