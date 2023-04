Finanziamenti in arrivo per la città di Comiso

Al Comune arrivaranno circa 193mila euro dal Po Fers che serviranno per realizzare interventi di edilizia scolastica e per incentivare il turismo culturale

COMISO (RG) – Interventi di edilizia scolastica e incentivi per il turismo culturale. Sono questi i due settori che beneficeranno di alcuni finanziamenti in arrivo al comune di Comiso. Massima priorità alle scuole, in particolare per la loro messa in sicurezza.

“Avevamo cominciato subito dopo l’insediamento di questa Amministrazione ad operare per la messa in sicurezza degli edifici scolastici – hanno sottolineato il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, e il suo vice Roberto Cassibba – Con somme comunali ammontanti a circa 14 mila euro, abbiamo effettuato tramite una ditta esterna specializzata, il primo sondaggio anti sismico presso l’asilo comunale Mazzini poiché dalle prime verifiche, è risultato essere il più vulnerabile. Oggi abbiamo la possibilità di effettuare tali verifiche in tutti gli edifici scolastici della città. Siamo stati ammessi infatti, ad un finanziamento di 192.520,65 euro con il PO Fers 2014-2020 azione 10.7.1, propedeutico ad acquisire altri finanziamenti per i progetti di adeguamento sismico. Abbiamo sempre sostenuto che mettere in primo piano la scuola con tutto ciò che gira attorno ad essa, sia un atto di civiltà e che la nostra città merita. Inoltre, è per noi importantissimo focalizzarci sulla messa in sicurezza dei nostri edifici perché conosciamo molto bene la natura geo morfologica di Comiso dove, oltre ai rischi sismici, insistono anche i rischi idrogeologici. Su questo, stiamo già lavorando per la sicurezza di tutti i cittadini”.

Ai corposi finanziamenti per gli istituti scolastici, si affianca una somma di 35 mila euro da destinare invece al turismo culturale.

“Questo finanziamento – ha evidenziato il sindaco Mariarita Schembari – è correlato a due progetti che riguardano la primavera Casmenea, e quindi le due feste religiose più importanti della nostra città, quali quella di Pasqua e quella della Madonna Addolorata, e al progetto destinato poi alla sagra della Vendemmia di Pedalino. Avevamo fatto istanza per l’ottenimento di questi finanziamenti il 16 marzo all’assessorato regionale alle Autonomie locali e siamo riusciti ad ottenerlo. Naturalmente è già stata erogata la prima tranche che sarà utilizzata per la promozione delle nostre due feste religiose, la seconda sarà nelle disponibilità del comune nelle prossime settimane”.

“Sia io – ha aggiunto ancora Maria Rita Schembari – sia l’assessore al Turismo Dante Di Trapani, siamo soddisfatti di questo risultato ottenuto in così breve tempo e soddisfatti per l’interessamento e l’attenzione della Giunta regionale nei confronti della città di Comiso. Il turismo e l’incoming di flussi turistici di cui si parla da anni, resterebbero lettera morta se non si facessero degli investimenti seri per la valorizzazione di tutte le potenzialità di un territorio”.

“Questo ultimo successo, per quanto ci riguarda – conclude il primo cittadino – si aggiunge all’attività che già da tempo abbiamo avviato relativamente all’incentivazione del turismo. Dal parco letterario di Gesualdo Bufalino, grazie al quale siamo nella rete dei parchi nazionali, alla realizzazione dei servizi integrati del Museo Civico di Storia Naturale e ad altro di notevole che sarà ufficializzato a breve”.