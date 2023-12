Finanziaria, Galvagno: “Esercizio provvisorio sarebbe sconfitta, no a manie di protagonismo”

Il presidente dell'Ars, Galvagno: "Sulla Finanziaria andiamo tutti verso stessa direzione, ci sarà confronto con opposizioni".

“L’esercizio provvisorio lo vedrei come una sconfitta, si fa in un momento in cui o c’è incertezza di fondi e un equilibrio difficile da raggiungere. La manovra è stata trasmessa 40 giorni prima della fine dell’anno, in linea con il regolamento che prevede 45 giorni, credo ci siano tutto il tempo”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, incontrando la stampa parlamentare per il tradizionale scambio di auguri di Natale.

“L’esercizio provvisorio obbliga a lavorare in dodicesimi, non dà le stesse certezze dello strumento finanziario che sblocca tutte le risorse disponibili”, ha aggiungo Galvagno.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Finanziaria, Galvagno: “Ci sarà confronto con opposizioni”

Secondo il presidente dell’Ars “riuscire a non avere l’esercizio provvisorio sarebbe una grandissima vittoria, ci auguriamo ci sia la sensibilità di tutte le forze politiche. Non so se ci riusciremo, ma ci stiamo lavorando per scongiurarlo”.

“Non sappiamo fino a quando resteremo in Assemblea, ma non è mia intenzione voler colpevolizzare nessuno. I matrimoni, le proposte si fanno in due, al netto della disponibilità dell’opposizione, ci deve essere quella della maggioranza e viceversa”, ha detto ancora.

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana ha ribadito che si tratta di “una Manovra importante” e che “quando c’è un dialogo si crea un clima sereno, lo abbiamo visto con le variazioni di bilancio approvate con una velocità mai registrata prima. Ci sarà confronto con opposizioni”.

“Andiamo tutti verso stessa direzione”

“C’è un rapporto fortissimo tra la presidenza della Regione e dell’Ars, tra il presidente sella Commissione Bilancio e l’assessore all’Economia. Oggi si sta cercando di andare tutti verso la stessa direzione e senza alcuna mania di protagonismo. Anzi, c’è sempre qualcuno che fa un passo indietro per cercare un clima mite e sereno”, ha aggiunto ancora.

Il presidente dell’Ars non vuole sentir parlare di una Manovra “intaccata”, ma “migliorata”. Non ci vedo nulla di male se si tratta di norme condivisibili e in linea con l’idea del Governo regionale. Certo, non possiamo fare norme in contrasto rispetto al testo esitato dal Governo”, ha aggiunto ancora.

“L’Aula può durare 2 o 20 giorni dipende solo dal clima che si instaura. Il lavoro che è stato fatto non ha grandi precedenti. Potremmo approvare la manovra scongiurando l’esercizio provvisorio, credo non accada da oltre 20 anni. Se si approva il 31 dicembre è da Supercoppa, ma se si succede il 6-7 gennaio non muore nessuno”, ha concluso Galvagno.