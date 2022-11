Focolaio al Gf Vip, Andreoni: “Dimostra che una bolla anti-covid sicura al 100% non esiste”

Il primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata commenta il focolaio covid all'interno del reality show

“Una bolla anti-Covid con una sicurezza al 100% non esiste e il focolaio scoppiato nella trasmissione ‘Grande fratello Vip’ lo dimostra, come anche la politica ‘zero Covid’ messa in campo in Cina che ha fallito”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commentando il focolaio Covid nel reality show Grande Fratello Vip.

“E’ un modello che si è dimostrato sempre fallimentare – aggiunge Andreoni – le pandemie nella storia sono iniziate sempre quando uno straniero, un missionario o un commerciante, è entrato in contatto con popolazione lontane e isolate. Così sarà accaduto, nel piccolo, al Grande fratello Vip. A poco servono i tamponi o i periodi di isolamento, in Cina da quasi tre anni utilizzano queste misure e si ritrovano sempre con tanti focolai”.