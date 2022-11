Frana di Ischia: “Nel 2018 fu condono edilizio, le carte parlano”

Il senatore accusa il M5S e la Lega di aver concesso 4 anni fa un vero e proprio condono edilizio nell'isola

Dopo i morti della frana di Ischia, il senatore del Pd, Carlo Cottarelli, ha scritto un post su twitter lanciando precise accuse: “I fatti parlano – ha detto l’esponente politico -. Quello fatto dal governo 5Stelle-Lega nel 2018 per Ischia fu l’ennesimo condono edilizio. Le carte parlano. Il testo della legge parla di condono. Non si può riscrivere la storia a piacere a seconda di come tira il vento – conclude Carlo Cottarelli -. O siamo ancora al: ‘Questo lo dice lei?'”.