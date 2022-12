Frana Ischia, il ministro Musumeci alla Camera: “Risultano interessati 900 edifici”

"Un pensiero alle vittime di questa ennesima tragedia, è il pensiero rivolto da Musumeci rinnovando "la vicinanza ai loro familiari e all'intera comunità ischitana"

“Si è registrato il “decesso di otto persone, ci sono 4 dispersi e 5 feriti, di cui una in modo grave ricoverata al Cardarelli”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, in un’informativa urgente alla Camera sulla tragedia di Ischia. “Un pensiero alle vittime di questa ennesima tragedia, è il pensiero rivolto da Musumeci rinnovando “la vicinanza ai loro familiari e all’intera comunità ischitana”. Il ministro ha poi reso noto che “allo stato attuale risultano interessati circa 900 edifici” facendo presente che sono stati effettuati 272 controlli da cui sono risultate 45 strutture inagibili e 56 agibili ma a rischio