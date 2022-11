Fuga con il fuoristrada rubato a Catania finisce con incidente stradale

"Gita" con il fuoristrada - risultato poi rubato - si trasforma in inseguimento con incidente a Catania. Ecco il resoconto della polizia.

Nel corso della notte, il personale delle Volanti di Catania ha intercettato e arrestato in via Imbriani un uomo alla guida di un fuoristrada rubato.

Le accuse a suo carico sono di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Il furto e la fuga con il fuoristrada rubato a Catania

Gli agenti hanno fermato, durante un servizio di controllo, un uomo alla guida di un fuoristrada. All’invito a fermarsi per delle verifiche, l’uomo si è dato alla fuga per le vie del centro cittadino.

Ne è nato, quindi, un lungo inseguimento, non senza rischi per l’incolumità dei passanti e degli stessi operatori di polizia. Nonostante la spericolata guida del conducente, che cercava di guadagnarsi la fuga cambiando direzione di marcia continuamente, il lungo inseguimento ha avuto fine con l’impatto dell’auto sui cordoli che delimitano la rotonda di via Nuovaluce.

Grazie agli accertamenti eseguiti, gli agenti hanno verificato che l’auto era stata da poco rubata in via D’Annunzio.

L’uomo, un noto pregiudicato per reati specifici, è stato quindi arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale e l’auto riconsegnata al legittimo proprietario. Il pubblico ministero di turno ha disposto per il pregiudicato la misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.