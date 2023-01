Rubano in cantiere di Librino, in 2 “beccati” con ponteggio nell’auto: arrestati

Il furto a Catania, la chiamata al 112 e l'arresto dopo il controllo: ecco l'ultimo intervento dei carabinieri nell'ambito dell'operazione "Buon Natale Sicuro".

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato due catanesi di 37 e 44 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per furto aggravato: avrebbero rubato un ponteggio, trovato all’interno della loro auto.

Ecco il bilancio dell’operazione, che si è svolta nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di pattugliamento disposti dal comando provinciale di Catania durante il periodo delle festività natalizie.

Furto di un ponteggio a Catania, la scoperta dentro l’auto

Nella circostanza, la Centrale Operativa dell’Arma di Catania, in seguito alla telefonata di un passante che aveva segnalato al 112 NUE la presenza di due persone sospette all’interno di un cantiere edile in viale Castagnola a Librino, ha immediatamente fatto convergere la gazzella sul luogo indicato per le verifiche del caso.

In particolare, i militari, dopo essersi posti in osservazione, hanno effettivamente notato i due catanesi intenti a caricare le componenti di un ponteggio all’interno dell’abitacolo di una Lancia Y, noleggiata per l’occasione da uno dei due arrestati, dove erano già state riposte diverse pedane.

I due sono stati quindi bloccati dai militari e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.

Un episodio simile si era verificato negli scorsi giorni a Misterbianco, sempre in provincia di Catania, per l’esattezza in corso Carlo Max: un 34enne, sempre pregiudicato, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.