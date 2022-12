Autostrada Messina-Palermo, rimane chiusa la galleria Telegrafo: traffico in tilt e disagi

Dal 24 dicembre, il traffico è stato dirottato sulla statale dove si sono formate lunghe code. Per raggiungere Palermo, il tempo impiegato è di oltre tre ore

Dal 24 dicembre, dopo l’incendio di un tir all’interno della galleria Telegrafo sulla A20 Messina-Palermo, un tratto dell’autostrada è chiuso e quindi la Sicilia si trova, ancora una volta, con un importante collegamento tranciato.

La galleria Telegrafo sulla A20 è chiusa, traffico deviato

In questi giorni, sono in corso i carotaggi sulla volta del tunnel danneggiato dall’incendio.

Quando riapre la galleria Telegrafo

Si capirà se le alte temperatura hanno compromesso le parti in cemento e se la galleria potrà essere riaperta al traffico veicolare. E da quanto si apprende la galleria rimarrà chiusa per altri 15 giorni, ancora. Si legge in un articolo di Live Sicilia, in cui il direttore del CAS, il Consorzio Autostrade Sicilia: “La macchina dei soccorsi dopo l’incidente avvenuto nella galleria Telegrafo qualche giorno fa é stata organizzata in modo celere ed è arrivata nei tempi previsti, difatti dopo poche ore c’era già un idropulitrice che ha pulito e sistemato i luoghi, ma per la riapertura occorreranno almeno altri 15 giorni”.

Perché è stata chiusa la Galleria Telegrafo sulla autostrada Messina Palermo

Lo scorso 24 dicembre, un tir è andato in fiamme e dopo pochi minuti il fumo ha invaso completamente entrambi i tunnel, anche quello in direzione opposta.

Il vistoso rogo ha innalzato parecchio la temperatura dentro la galleria. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno spento l’incendio, la Polizia stradale che poi ha deviato il traffico e un mezzo del 118 che ha soccorso e trasportato il conducente del mezzo incendiato al vicino pronto soccorso di Milazzo.

A causa dell’incendio di un camion in galleria e del grosso danneggiamento della struttura, è stato necessario chiudere al transito delle auto la tratta Boccetta-Rometta.