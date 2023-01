Gas, l’annuncio di Giorgetti: “A febbraio previsto taglio del 40%”

Il ministro all’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che nel mese di febbraio il prezzo del gas in bolletta potrebbe scendere addirittura di circa il 40%.

Un auspicio che, nel caso in cui si trasformasse in realtà, farebbe certamente felici migliaia di famiglie italiane.

“Non voglio dire cose che poi non si verificheranno, ma contiamo che da inizio febbraio i costi del gas possano scendere di circa il 40%, anche in bolletta – le parole di Giancarlo Giorgetti durante un comizio Lega a Milano – Stiamo anche lavorando a un meccanismo per il quale si paghino, a un prezzo che ho definito ‘politico’, i consumi in linea con i precedenti e con prezzi che seguono il mercato le eccedenze, per premiare i virtuosi e chi risparmia”.