Gb, realizzato busto cioccolato re Carlo III per celebrare incoronazione

Per celebrare l’incoronazione di re Carlo III è stato realizzato il suo busto a grandezza naturale in cioccolato. La scultura, che pesa più di 23 kg, è stato composta utilizzando circa 2.900 cioccolatini di vario tipo, per un totale di più di 17 litri di cioccolato fuso

Le più famose marche di Barrette di cioccolato

Ci sono volute quattro settimane per riprodurre re Carlo, rappresentato con l’uniforme che dovrebbe indossare il 6 maggio in occasione della sua incoronazione. Per decorare il modello sono state utilizzate barrette di Snickers, Mars, Twix, Milky Way, Galaxy e Bounty,. Tutte trattate da un team di cioccolatieri e modellisti dell’azienda dolciaria Mars.

Somiglianza sorprendente

Il busto, che verrà esposto presso la sede Mars di Slough, non lontano da Londra, è stato progettato per mostrare un re Carlo III il più vicino possibile a quello che presto sarà rappresentato su francobolli, monete e banconote. Emily Owen, senior brand manager, ha dichiarato: “Il team ha studiato ore di riprese video del re per capire la sua somiglianza col busto. E la somiglianza è sorprendente.”