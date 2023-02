Gela, dal MiT 395 milioni per il completamento della tangenziale

In arrivo 395 milioni di euro in Sicilia per il completamento della tangenziale di Gela, in provincia di Caltanissetta. Lo rende noto il Mit – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“I fondi ci sono: la Corte dei conti ha registrato la delibera Cipess del 27 dicembre scorso, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 2022 del Contratto di programma Anas del valore di 4,5 miliardi, rendendo così disponibili le risorse per emanare i bandi. Lo schema di progetto anche. I lavori interesseranno le SS 626 e 115, relativi ai lotti 7 e 8 di completamento della tangenziale gelese. Un’arteria strategica, che collegherà strade fondamentali per la viabilità locale, aprendo due varchi essenziali verso Catania e Caltanissetta ed il resto della Sicilia”.

“Vogliamo far ripartire i cantieri e sbloccare opere. Non ci fermeremo”, ha commentato con soddisfazione il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.