Generali Assicurazioni lavora con noi, assunzioni e posizioni aperte

Si cercano persone motivate, dinamiche, orientate al cliente e al risultato

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative stimolanti, Generali Assicurazioni mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare la svolta per gli interessati.

Generali Assicurazioni, i requisiti per lavorare

I requisiti dipendono dal tipo di ruolo che si desidera ricoprire. In generale si cercano persone motivate, dinamiche, orientate al cliente e al risultato, capaci di lavorare in team e di adattarsi a contesti diversi e in continua evoluzione. Alcuni requisiti specifici possono essere la laurea in discipline economiche o giuridiche, la conoscenza delle lingue straniere, l’esperienza nel settore assicurativo o in ambiti affini.

Generali, come candidarsi

Coloro che, intendono candidarsi possono visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte.

