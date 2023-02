Cadavere trovato in mare, vicino al porto: è giallo

Mistero a Palermo, dove è stato trovato il cadavere di un uomo. Ecco la descrizione della vittima. Sono in corso le indagini.

Nuovo giallo in Sicilia, in particolare a Palermo, dove il cadavere di un uomo è stato trovato in mare a circa 4 miglia dal porto cittadino.

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

Cadavere a 4 miglia dal porto di Palermo

Ieri mattina la Guardia Costiera è intervenuta a circa 4 miglia dal porto di Palermo per recuperare il cadavere di un uomo, trovato in mare. Pare che poco prima, nella notte, gli operatori avessero ottenuto una segnalazione relativa a un corpo che galleggiava nell’acqua.

La salma è stata portata al Policlinico di Palermo per gli accertamenti di rito. Secondo le prime indiscrezioni sul caso, sembra che la vittima indossasse il pantalone di una muta e un giubbotto nero e che avesse una cintura di salvataggio arancione attorno al collo. Secondo il medico legale, sarebbe in mare da circa 20-30 giorni.

Ecco la descrizione fisica: alto 1.66, di provenienza non accertabile, con una cicatrice sul ginocchio sinistro, nessun tatuaggio, senza parte dell’arcata dentale inferiore. Al momento, il profilo non corrisponderebbe a quello delle persone scomparse segnalate nel Palermitano.

Immagine di repertorio