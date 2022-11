Gigi D’Agostino sorridente un anno dopo l’annuncio della malattia: il calore dei fan

Lo scorso marzo l'annuncio del 54enne dj sulle sue condizioni che sembravano critiche. Adesso una foto che lascia ben sperare

Una foto con il volto sorridente e alle spalle una splendida serata con il mare a fare da sfondo. Questa l’immagine che ritrae il famoso dj Gigi D’Agostino, 54 anne, sulle pagine del suo profilo Facebook.

Sospiro di sollievo per i numerosissimi fan delll’artista che nei mesi scorsi, sempre attraverso le pagine social, aveva annunciato di avere una grave malattia. Una foto lo ritraeva mentre, sofferente, camminava con un deambulatore.

Di ben altro aspetto adesso il famoso dj che ha ricevuto moltissimi messaggi di sostegno e conforto da parte dei suoi ammiratori, felici di vederlo sorridente. “Bello rivederti con questo sorriso! Forza Gigi!”, scrive una ammiratrice. “Forza Maestro sei tutti noi”, Che bello vederti sorridere Gigi D’Agostino. Il tuo sorriso ci rende felici, non immagini quanto“.

“Ciao caro Gigi, non sai quanto mi faccia piacere vederti così….. sto letteralmente piangendo dalla gioia – scrive Fulvia – Sei mancato davvero tanto a tutti noi, ti mando a nome mio e di tutti i tuoi affezionati fan un abbraccio forte forte. Tanto Amore tutto per te Capitano”. Una passione per la musica di “Gigi Dag” che non conosce età: “Ti stiamo ascoltando ora con mio figlio di quasi 18 mesi. La terza cosa che ha imparato a dire dopo mamma e papà è GIGI!!!, scrive Marco.

D’Agostino, torinese, è considerato uno dei maestri della dance in Italia. E’ autore di brani cult degli anni 90 come “L’amour toujors”, “Bla Bla Bla”, “The Riddle” e “In my mind”.