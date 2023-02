Oggi è la giornata dei “calzini spaiati”: cos’è e come si celebra

L'obiettivo è quello di promuovere e sensibilizzare i bambini alla diversità. Ecco come partecipare all'evento sui social

Oggi si celebra la Giornata dei Calzini Spaiati, un’iniziativa nata per promuovere ed educare i bambini alla diversità. In occasione della ricorrenza, viene chiesto ai più piccini di indossare due calzini di colore, fantasia e tessuto differenti.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare ai temi dell’uguaglianza, della disabilità e dell’inclusività attraverso un semplice gesto.

Cos’è la Giornata dei Calzini Spaiati

La Giornata dei Calzini Spaiati è stata ideata da Sabrina Flapp, maestra in una scuola primaria di Terzo di Aquileia, in Friuli, nel 2010. Si celebra, ogni anno, il primo venerdì di febbraio.

Da dieci anni, l’evento viene pubblicizzato sui social network con un locandina colorata – Il Manifesto della Giornata dei Calzini Spaiati – in cui vengono elencati 8 punti del progetto.

Come si celebra

Nel corso degli anni, l’iniziativa ha ricevuto un numero crescente di adesioni. Al punto da diventare un appuntamento fisso per molte scuole del territorio, da nord e sud dello Stivale, e una giornata di festa per i bambini.

Su Facebook, gli organizzatori hanno fornito qualche suggerimento su come celebrarla al meglio. Ad esempio, realizzando l’albero dei Calzini Gentili: si uniscono (simbolicamente) due alberi con un cordoncino. Ciascun bambino può appendere al filo il proprio calzino con all’interno riflessioni o storie sull’amicizia e la diversità. Oppure si possono inventare canzoni, filastrocche o poesie in rima. Non mancano, poi, le attività di gruppo come il Calzino Puzzle, da realizzare con i compagni di classe, o il Ballo dei Calzini Spaiati.

Si può partecipare all’evento anche sui social (Facebook, Instagram e Twitter): basta postare una foto dei propri calzini seguiti dall’hashtag #giornatadeicalzinispaiati2023. Lo slogan è valido per grandi e piccini: “Si spai chi può!”.