Chi è Giovanni Motisi: ricercato da 15 anni, ora è lui il latitante siciliano più pericoloso

Il boss palermitano è ricercato dal 1998. Sarebbe stato uno dei killer di fiducia di Riina. Ecco l'ultima foto in possesso degli investigatori

Dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro, nella lista dei latitanti più pericolosi c’è un altro siciliano. Ed è al secondo posto dell’elenco preceduto da Attilio Cubeddu, indicato come parte dell’anonima sequestri.

Si tratta di Giovanni Motisi, palermitano, nato il primo gennaio 1959 e ricercato dal 1998 per omicidi, dal 2001 per associazione di tipo mafioso ed altro, dal 2002 per strage ed altro. Deve scontare la pena dell’ergastolo. Il 10 dicembre 1999 sono state diramate le ricerche in campo internazionale, per arresto ai fini estradizionali e nel 2016 è stato inserito dall’Europol nella lista dei criminali più ricercati d’Europa.

Secondo le indagini delle forze dell’ordine, sarebbe stato uno dei killer di fiducia di Totò Riina e tra gli organizzatori dell’agguato per uccidere il prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, in cui morirono anche la moglie, Emanuela Setti Carraro, e l’agente di scorta Domenico Russo.

Le ultime tracce di Giovanni Motisi

L’ultima immagine sorridente di Motisi, conosciuto anche con il nome di ‘U pacchiuni, ovvero il grasso, lo ritrae alla festa di compleanno della figlia, nell’ottobre del ‘99. E quella fu una visita alla famiglia fatta in gran segreto e rischiando di essere beccato.

Per evitare rischi la moglie doveva contattarlo da una cabina pubblica. Dopo le ultime tracce, è sparito nel nulla. C’è chi crede abbia trovato rifugia in Francia, chi pensa possa essere morto. La procura di Palermo non si è mai fermata, gli investigatori lo hanno cercato anche in Spagna, in Inghilterra, in Sud America e nella stessa Francia. Ma di Giovanni Motisi non ci sono più notizie.