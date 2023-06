Grande Fratello, il dramma di Roberta Beta: “Sono stata operata per un adenoma”

L'ex concorrente della prima edizione del reality Roberta Beta ha mostrato sul proprio profilo Instagram la cicatrice dell'intervento

Sono stati momenti di paura quelli vissuti dall’ex concorrente del Grande Fratello Roberta Beta.

Una delle protagoniste della prima edizione del reality, infatti, ha scoperto di avere un adenoma ed è stata sottoposta ad operazione chirurgica.

Fortunatamente l’operazione è andata bene, la neoplasia è stata presa in tempo per evitare che fosse troppo invasiva e, soprattutto, il successivo esame istologico ha confermato che si trattava di una formazione benigna. E così Roberta ora può sfoggiare la sua cicatrice come ricordo di un momento importante e godersi anche un altro cambiamento nella sua vita: “Ho smesso di fumare! Non tutti i mali vengono per nuocere”.

Il messaggio di Roberta Beta

“La vita sorprende sempre… – aveva scritto – purtroppo non sono sempre belle sorprese ma sono qua…un po’ miracolata dal pellegrinaggio a Lourdes perché dopo anni ho capito che il modulo sotto l’orecchio non era una semplice ghiandola infiammata!”. Un noioso “pallino” che appariva e scompariva, per troppo tempo sottovalutato, e che andava controllato con più attenzione. Cosa che questa volta è avvenuta e così l’intervento è stato subito programmato.

“Si trattava di un adenoma pleumorfo, messo anche in una parte piuttosto antipatica, la zona profonda della parotide – ha spiegato Roberto in un video -. E’ stato preso per fortuna, poteva ingrandirsi e compromettere tutta la faccia. Invece il dottor Tassone, il chirurgo che mi ha operata ha fatto un lavoro stupendo”. E così qualche giorno dopo Roberta può mostrare la cicatrice dell’operazione. “Ecco ciò che rimane di un mese “diverso” e molto intenso. L’esame istologico è risultato negativo e meno male visto che le dimensioni dell’adenoma erano pari ad una piccola albicocca – ha scritto -. Ringrazio ancora il dott. Prof. Lup Mannar Domenico Tassone che mi ha operato e che ha capito immediatamente la situazione. Sono felice e ringrazio la Madonna di Lourdes che mi ha tirato un orecchio e mi ha attenzionato su di un pallino fetente che appariva e scompariva da almeno un paio di anni. Ora che il bubbone non c’è più affanculo a chi mi vuole male e vado avanti sempre più sorridente! Baci”.