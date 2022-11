Gf Vip, Pamela Prati a rischio eliminazione: quanti anni ha e come si chiama davvero la showgirl

Torna il Grande Fratello Vip. Nella puntata di oggi, giovedì 10 novembre 2022, occhi puntati su Pamela Prati, che rischia l’eliminazione insieme ad Attilo Romita e Giaele De Donà. I tre si sfidano al televoto.

E secondo i sondaggi, sia sul forum del Grande Fratello Vip che su Reality House, l’ex star del Bagaglino è quella che rischia di più. In realtà è già capitato che Pamela Prati andasse in nomination e che comunque riuscisse a spuntarla nonostante non avesse i favori del pronostico.

Chi è Pamela Prati e quanti anni ha

Pamela Prati, all’anagrafe Pamela Pireddu, è nata a Ozieri (Sassari) il 26 novembre 1958. Tra poco dunque, compirà 64 anni. È alta 1.73 m e pesa 55 kg.

La showgirl è diventata famosa negli anni ’80. Modella, conduttrice, attrice, cantante e ballerina. Il trampolino di lancio fu lo show di Pierfrancesco Pingitore, il Bagaglino, spettacolo teatrale e televisivo. Nel 2009 il matrimonio con l’imprenditore argentino Daniel Sebastian Jabir, ma la coppia divorziò dopo appena due anni. In seguito per lei una storia d’amore con un ragazzo molto più giovane di lei di nome Francesco.

Nel 2019, invece, è stata al centro di uno scandalo legato alla sua presunta relazione con un imprenditore romano di nome Mark Caltagirone, che poi si è rivelata una bufala. L’imprenditore era un personaggio fittizio, inventato. Tutto è nato durante una sua partecipazione a Domenica Live. In quell’occasione a Barbara d’Urso ha detto di avere una relazione importante con un imprenditore edile romano che lavora negli Stati Uniti e ha interessi in diversi altri paesi del mondo, di nome Mark Caltagirone.

Ne è derivato un gossip, un fenomeno mediatico. Ospite anche a Domenica In di Mara Venier, la showgirl ha anche dichiarato che le nozze con Caltagirone si sarebbero di lì a poco. A poco a poco si è diffusa l’ipotesi che Mark Caltagirone fosse un’invenzione fino all’annuncio dello slittamento delle nozze da parte di Pamela Prati.

Dopo lunghe pressioni e le accuse alle sue agenti di aver inventato la notizia per soldi e popolarità, Pamela Prati a Verissimo ha ammesso che Mark Caltagirone non esisteva, accusando le sue manager di aver ordito l’inganno a sua insaputa.