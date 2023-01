Grave incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro frontale: 2 feriti e traffico in tilt

Un altro grave incidente in Sicilia, nel territorio di Misilmeri (Palermo): ecco la prima ricostruzione e le condizioni dei feriti.

Ancora un incidente stradale in Sicilia, questa volta lungo la Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo dell’area artigianale di Misilmeri.

Purtroppo sembra che in seguito al sinistro, che ha coinvolto 2 veicoli, si siano registrati anche due feriti.

Incidente sulla Palermo-Agrigento, caos e feriti a Misilmeri

Sono ancora da poche e da confermare le informazioni sulla dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe verificato uno scontro frontale tra due veicoli (per cause ancora da determinare).

Il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo per Misilmeri (Palermo). In seguito al violento impatto tra i mezzi coinvolti, si sono registrate numerose code e traffico rallentato in tutta la zona interessata dal sinistro. Sul posto – per i rilievi, i soccorsi e la gestione della viabilità – sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia di Misilmeri.

Le condizioni dei feriti

Sono due le persone ferite in seguito all’incidente. Una, purtroppo, sarebbe in condizioni molto critiche e pare sia stata trasferita in codice rosso all’ospedale Civico. L’altro ferito, invece, è stato trasferito in codice giallo al Policlinico di Palermo.

Non è l’unico incidente che si è verificato in Sicilia nelle ultime ore: tra gli ultimi sinistri registrati, c’è quello registrato nella mattina del 25 gennaio sulla Statale 284 ad Adrano.

Fonte immagine: Facebook – Valentino Pietro Sucato