Grave incidente nel Catanese, 30enne ferito: interviene l’elisoccorso

Grave incidente sulla Strada Provinciale 160, che collega Ragalna a Nicolosi (in provincia di Catania): c’è un ferito.

Si è rivelato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti, avvenuti nel pomeriggio di martedì 25 giugno. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero scontrati – nei pressi del cimitero di Ragalna – un mezzo a due ruote e un’auto.

Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 30 anni circa, rimasto gravemente ferito. Sul luogo dell’incidente è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasferito il malcapitato all’ospedale Cannizzaro di Catania. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi e gli accertamenti di rito dopo il sinistro.

Tragedia a Gaggi

Si è concluso in maniera tragica un secondo incidente avvenuto in Sicilia, per la precisione a Gaggi, in provincia di Messina. In seguito allo scontro tra un’auto e una moto è morto Rosario Cardillo, originario di Mascali (Catania), lavoratore in un hotel di Taormina (Messina). Ferita anche la conducente della vettura rimasta coinvolta, sottoposta a un intervento chirurgico ma fortunatamente non in pericolo di vita. Sono in corso le indagini sulla dinamica della tragedia.

