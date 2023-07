Diritti tv, tra offerte e tifosi confusi: ecco dove seguire Palermo, Catania e Messina

guidare tifosi e non alla scelta del miglior abbonamento in base alle diverse esigenze.

I campionati di calcio stanno iniziando, manca un mese e qualche giorno, quindi come ogni anno fuoco e fiamme per aggiudicarsi i diritti tv. Chi desidera vedere la Serie A, chi la Serie B e chi la Serie C. Molti fra il popolo siciliano sicuramente sono interessati alle ultime due Serie, ma c’è chi da vero appassionato non vuole perdersi neanche un campionato.

Ecco perché il QdS.it, sulla scia dell’esito negativo della trattativa tra la lega Serie A e due, a quanto pare, gruppi broadcast di oggi pomeriggio, tenta di guidare tifosi e non alla scelta del miglior abbonamento in base alle diverse esigenze.

Palermo, Catania, Messina. Sono i tre club che i siciliani seguono di più sia dalle varie città di appartenenza e sia perché magari li si tifa e basta. Tra le tifoserie si sogna il ritorno delle squadre siciliane a calpestare i campi della massima divisione e probabilmente accadrà fra non troppo tempo, ma, intanto, occhi al presente ed ecco dove seguire la propria squadra del cuore, o vedere semplicemente le partite.

Calcio, diritti tv per la Serie A

Cominciando dalla divisione maggiore dei campionati italiani, la Serie A, oggi vi è stata una prima trattativa per l’acquisizione dei diritti televisivi che non è andata per nulla bene. Infatti, i vertici dell’azienda hanno fatto sapere: “L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi pomeriggio in videoconferenza. In esito alla fase di ricezione delle buste relative agli inviti a presentare offerte per i diritti audiovisivi per la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana (ciclo 2024/2027), la Lega Serie A comunica di aver ricevuto offerte da parte di 2 broadcaster. L’Assemblea ha deliberato all’unanimità di non accettare le offerte pervenute, prevedendo di conseguenza, come disciplinato dal bando, una successiva fase di trattative private, che sarà attivata con i due offerenti nel corso delle prossime settimane”.

Non è chiaro quali siano i broadcaster che hanno avanzato l’offerta quest’oggi per Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Sta di fatto che fino allo scorso anno in Mediaset si potevano vedere le partite di Coppa, Champions League (quello è un altro caso) e Supercoppa Italiana. La Rai aveva acquisito invece i diritti per i Mondiali.

Lo scrive la Lega Serie A in una nota. “Per quanto riguarda i diritti audiovisivi domestici del Campionato di Serie A, i Club torneranno a riunirsi entro la fine del mese di luglio per proseguire le valutazioni all’esito delle trattative private con i 3 broadcaster interessati. Nel corso della riunione le Società hanno inoltre proseguito gli approfondimenti sulla strategia per i diritti audiovisivi internazionali e sui pacchetti Betting&Dati e hanno, infine, approvato il bilancio preventivo di Lega Serie A per la stagione 2023-2024”.

Mentre, da quanto emerge ancora dalla nota scritta, i soggetti interessati per il campionato di Serie A sono tre e i club si riuniranno entro la fine di luglio per decidere il da farsi.

Rosanero e Serie B, dove vederla

Per i tifosi Rosanero è arrivata una brutta notizia qualche settimana fa con la rescissione da parte di Helbiz Live per i diritti della Serie B, il quale offriva un prezzo abbastanza basso rispetto alla concorrenza, era attorno ai 5,99 euro mensili per tutto l’anno. Ma il gioco è finito. Adesso si aspetta chi acquisterà il pacchetto per la trasmissione del campionato. Fino ad oggi hanno trasmesso la Serie B, dove gioca il Palermo F.C.: Dazn, Sky e Now.

Quindi – salvo colpi di scena, anzi di affari – la Serie B si può seguire per la stagione 2023/2024 su Sky con abbonamento “classico” quindi che non si può disdire quando pare e piace. Dazn si parte da due pacchetti per poter guardare il Palermo e chi milita nello stesso campionato, ossia lo “Standard” e il “Plus”, il primo a 29,99 e il secondo 44,99 euro al mese. Però, attenzione, il prezzo sembrerà alto ma sono inclusi diversi sport, tra cui anche la Serie A con 10 partite su 13 – si attende l’ufficialità come illustrato sopra -, MMA, boxe e così via. Ancora, Now offre un prezzo con il “Pass Sport” di 14,99 euro al mese per vedere tutta la Serie B e tre match su dieci della Serie A (la scorsa stagione) e altre competizione incluse.

Serie C: Messina e Catania

Il discorso cambia per gli appassionati e i sostenitori del Messina e del Catania, i due club militeranno in Serie C durante la stagione 2023/2024. Per seguire le partite delle due squadre sarà richiesto un dispendio minore di budget economico. È possibile guardarlo su Dazn, perché Eleven Sport non sarà più disponibile dal 24 luglio, a soli 9,99 euro mensili, ma con altri sport inclusi. Quindi il prezzo è abbastanza basso, o, meglio, standard. Come abbonarsi a Netflix a occhio e croce.

Occhio al Trapani, perché se venisse ripescato in Serie C, varrebbero le stesse condizioni del club etneo e di quello messinese.