Si sente odore di Serie A in casa Rosanero, Brunori: “Ho un sogno con questa squadra”

La squadra si prepara alla prossima stagione della Serie B, ma questa volta gli obiettivi sembrano essere diversi.

Prosegue il ritiro del Palermo F.C. a Ronzone, in Trentino. La squadra si prepara alla prossima stagione della Serie B, ma questa volta gli obiettivi sembrano essere diversi. Si ha voglia di Serie A.

Nel frattempo il club ragiona in chiave rinnovi, come quello di Pigliacelli, e nuovi acquisti come Mancuso, Vasic e l’arrivo di Roberto Insigne di cui si attende solo l’ufficialità. I Rosanero sembrano scatenati e la voglia di promozione ormai non è più un segreto, viste le parole di mister Corini, e soprattutto in seguito alla conferenza stampa di oggi con le dichiarazioni che arrivano dal goleador di casa, Matteo Brunori.

“Ripartiamo dal positivo dell’anno scorso – esordisce Brunori -: abbiamo bisogno di creare entusiasmo e si sente la voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo fa bene al gruppo e bisogna pensare a lavorare”.

“Il mio obiettivo personale? Penso che arrivato a un’età non più giovanissima (28) è di raggiungere la Massima Serie con questa maglia. È un obiettivo sia personale sia di gruppo. La società sta facendo di tutto per metterci in una condizione ottimale, sta a noi andare in campo e portare a casa i punti, sappiamo che è difficile ma bisogna alzare l’asticella”.

Continua il numero 9 del Palermo F.C. guardando avanti alla prossima stagione e ha parlato anche della sua posizione nel calciomercato in corso, dunque se ha ricevuto delle offerte da altri club e ha detto: “Io penso che è difficile immaginare qualcosa di bello, nel senso che lo sogniamo tutti. Si cerca di realizzare questo sogno. Avendo già vinto a Palermo, so cosa significa portare entusiasmo in questa piazza perché ti trascina. Quindi i nuovi che sono arrivati sono d’esperienza e sanno gestire le emozioni che il Barbera ti trasmette e che la città ti può dare. Per quanto riguarda me, sì, c’è stato qualche interesse, ma ho un sogno con questa squadra e porto avanti il mio pensiero” ecco spiegata la chiusura di Brunori ad un’eventuale partenza.

L’importanza del supporto dei tifosi per andare in Serie A

Ancora una volta l’attaccante del Palermo ha dichiarato durante la conferenza stampa l’importanza del supporto da parte dei tifosi, anche nei momenti difficili. Il suo risulta quasi come un appello indirizzato alla tifoseria.

Il giocatore ha ribadito che il livello della squadra si sta alzando notevolmente, portando come esempio i nuovi acquisti e quelli che arriveranno. Infine, ha parlato della sua performance lo scorso anno, in questo punto è apparso molto motivato, ma allo stesso tempo un po’ amareggiato per i punti persi, però poi ancora un rialzo di motivazione.

Immagine d’archivio