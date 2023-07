Il Palermo F.C. ufficializza l’acquisto dell’attaccante Mancuso: i dettagli

Leonardo Mancuso approda ufficialmente in casa Rosanero, l'affare è stato chiuso oggi con la comunicazione da parte del Palermo F.C.

Arriva dal Monza con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto.

L’attaccante classe 1992, l’anno scorso ha disputato un buon campionato in Serie B con la maglia del Como. Una punta centrale pura, che riesce ad adattarsi anche come ala sinistra, in questo ruolo ha giocato un paio di volte non andando mai a segno però.

Tutto il contrario quando si trova nella sua posizione, cioè come punta. In totale nella stagione 2022/2023 ha collezionato 33 presenze, 6 reti e 3 assist. A 31 anni il calciatore milanese è un veterano del campionato di Serie B, infatti i numeri parlano da sé: avendo accumulato un totale di 206 partite giocate, 68 gol e 22 assist.