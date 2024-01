Impatta Tesla con la sua motocicletta: morto carabiniere 47enne

Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente

Un carabiniere di 43 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, 29 gennaio 2024, a Budrio, in provincia di Bologna. In sella alla proprio moto, una Ducati, si è scontrato con un’auto. A causa del violento impatto sull’asfalto, per lui non c’è stato nulla da fare. Alla guida della vettura, una Tesla, c’era una donna di 35 anni, che ha riportato ferite di media gravità.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le possibili cause

A riportare per prima la notizia è l’edizione locale del Resto del Carlino. Secondo una prima ricostruzione, il militare, in forza al Comando Provinciale di Bologna dell’Arma, stava probabilmente facendo ritorno a casa, a Medicina, dove abitava con la famiglia. Probabile concausa del sinistro sia la fitta nebbia presente a quell’ora nel tratto di strada che la scarsa illuminazione. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Budrio. Sul posto anche il 118.