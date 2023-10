Incidente moto-auto, Vito Nicolosi morto dopo un mese di agonia

Il cuore del 40enne Vito Nicolosi ha cessato di battere dopo un mese di agonia. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social.

Si è spento dopo un mese di agonia Vito Nicolosi, 40enne di Alcamo (Trapani) rimasto coinvolto in un tremendo incidente stradale avvenuto in via Madonna del Riposo.

L’uomo, a causa del del sinistro, era rimasto ricoverato all’ospedale Civico di Palermo in stato di coma, lottando per settimane tra la vita e la morte. Purtroppo nelle scorse ore è sopraggiunto il decesso.

L’impatto e il decesso

Secondo la ricostruzione dei fatti, Nicolosi si sarebbe scontrato mentre era in sella alla sua moto con una Renault Clio condotta da un giovane di 19 anni, anch’egli di Alcamo.

Le condizioni del 40enne erano apparse subito serie e, per questo, i sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell’incidente hanno ritenuto necessario il trasporto all’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo, dove è stato successivamente disposto il trasferimento a Palermo.

Purtroppo, come detto in precedenza, le cure dei medici non sono riuscite a salvare la vita a Nicolosi.

I messaggi di cordoglio

Sono tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore si stanno moltiplicando sui social da parte di amici e conoscenti dell’uomo.

“E anche tu sei volato in cielo! Dopo tanto combattere e soffrire! Non ci voglio ancora credere, ma perché! Dacci la forza a tutti noi di superare quest’altra batosta! Soprattutto ai tuoi genitori! Ti penserò sempre caro cugino, riposa in pace adesso!”, scrive Francesca su Facebook.

“Mi dispiace veramente, un bravo ragazzo e lavoratore, R.I.P. Vito, condoglianze alla famiglia”, commenta Saverio.

Fonte foto: Facebook – Vito Nicolosi