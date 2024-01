VIDEO | “Salvini bloccato con la Tesla sul ghiaccio”, il sosia scatena la rabbia del ministro

"Adesso si inventano anche video-fake pur di attaccare me e la Lega": le parole del ministro.

“Salvini con la Tesla bloccato sul ghiaccio“: il video, apparso su TikTok, è diventato popolare sul web in pochissimo tempo. In realtà il protagonista del filmato non è il ministro dei Trasporti, ma un suo sosia che – suo malgrado, forse – ha ottenuto dei buoni minuti di fama sul web, facendo però infuriare il leader della Lega.

“Salvini con la Tesla bloccato”, il video diventa virale

Nel video, condiviso sul social TikTok, si legge: “Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini…”, seguito da uno smile che ride e due punti esclamativi. L’ironia appare piuttosto evidente. Il filmato, in pochissime ore, ha destato la curiosità degli utenti del web “a caccia” di tendenze ed è diventato virale.

Tuttavia, il protagonista del video con la Tesla non è veramente Salvini. Si tratta, infatti, di un sosia.

La replica

Sul proprio profilo Instagram, il ministro Salvini ha commentato la vicenda del video fake che lo riguarda: ” Si inventano pure video-fake pur di attaccare me e la Lega. Tra l’altro, non ho mai avuto o guidato una Tesla🤣 Quanta paura facciamo a certa gente??? Avanti tutta, Amici”.

Video da Tiktok @enrico_grey