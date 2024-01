Droga e tentata estorsione: arresti dei carabinieri tra Siracusa e provincia

Guai con la Giustizia per un giovane 26enne e un uomo di 41 anni

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 26enne gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato alla guida della sua autovettura il giovane si trovava in una zona della città dove è più frequente lo spaccio di stupefacenti.

Per lui perquisizione personale e veicolare. Era in possesso di 45 involucri contenenti circa 20 grammi di hashish e 4 grammi di crack, oltre alla somma di 850 euro ritenuta provento di spaccio. Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio. Per lui, dopo le formalità di rito, l’arresto ai domiciliari come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea e la denuncia perché recidivo nella guida senza patente.

Associazione a delinquere a Rosolini

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato un pregiudicato di 41 anni in esecuzione di

un ordine di espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso

la Corte d’Appello di Catania.

L’uomo è riconosciuto colpevole di associazione per delinquere, lesioni personali in

concorso, tentata estorsione e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S.,

commessi a Rosolini nel 2015 e condannato a 1 anno, 8 mesi e 21 giorni di reclusione.

Per l’arrestato, dopo le formalità di rito, la condanna alla detenzione presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria.