Imprese agricole siciliane: 70 milioni a fondo perduto contro il caro energia

SCICLI (RG) – Con D.D.G. n. 6203 del 30/12/2022 la Regione siciliana ha approvato l’Avviso pubblico “Aiuto temporaneo eccezionale per il caro energia alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli”. L’aumento dei costi di produzione – spiega Bartolo Mililli, A.D. Confeserfidi – dovuto soprattutto ad un aumento del costo dell’energia a seguito del conflitto in Ucraina, ha causato una crisi anche nel comparto agricolo che, ancora una volta, si trova a dover lavorare in una condizione di reddito negativo a causa dei rincari.

Al fine di fornire un supporto economico immediato – continua il dott. Sirugo Dario – in qualità di Resp. della Divisione Consulenze e BPO di Confeserfidi – la Regione Siciliana ha pubblicato due Avvisi, di cui il primo con scadenza il 15/02/2023 rivolto alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli stanziando un contributo di 70 milioni a fondo perduto che sarà concesso a tali imprese in funzione del fabbisogno di liquidità determinato dalla crisi energetica; tale contributo a fondo perduto potrà arrivare fino ad un massimo di euro 20 mila per aziende di produzione primaria e fino a 100 mila euro per le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Si tratta del primo di una serie di bandi aventi come finalità il supporto alle aziende in crisi di liquidità – continua il dott. Dario Sirugo – per i quali ConfeserFidi fornirà tutto il supporto necessario alla presentazione e gestione delle domande per ottenere il contributo. Per maggiori informazioni potete telefonare allo 0932.834400 (dalle 09.00 alle 13.00 – dalle 15.00 alle 17.00) oppure inviare una e-mail su contatti@confeserfidi.it.