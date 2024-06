Imu, oggi l’ultimo giorno per saldare l’acconto: chi paga e come

Il calcolo si basa sulle aliquote dell’anno precedente. Il saldo si deve pagare entro il 16 dicembre.

Oggi, lunedì 17 giugno, è l’ultimo giorno disponibile per il pagamento dell’Imu. La data inizialmente in programma era il 16 giugno ma, essendo domenica, il termine ultimo è stato slittato di 24 ore. Secondo un’analisi della Uil, il tributo per le case quest’anno costerà in media 1.022 euro per proprietario immobiliare.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Imu, oggi la scadenza. Chi paga e quanti sono esonerati

A pagare i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Nel caso di separazione oppure divorzio il coniuge assegnatario dell’immobile è obbligato al versamento pure se non è proprietario. Versamento previsto pure per le società che possiedono immobili di qualunque categoria pure se usati nell’esercizio dell’attività.

Non dovranno pagare l’imposta i proprietari di immobili occupati abusivamente con apposita denuncia all’Autorità giudiziaria oppure quelli che hanno avviato un’azione giudiziaria penale. Sono esonerati pure gli immobili-merce, costruiti o ristrutturati per la vendita e rimasti invenduti. Esonero Imu per le abitazioni principali non di lusso e le relative pertinenze. Stesso discorso per chi possiede terreni agricoli nei Comuni delle isole minori o in quelli montani totalmente esenti oppure parzialmente delimitati o ancora a destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva, indivisibile e inusucapibile. L’esonero vale pure per alcuni immobili di enti pubblici e religiosi salvo che non siano usati per attività commerciali.

Imu 2024, scadenza acconto: il pagamento

Si deve pagare tramite il modello F24 o bollettino postale. Si ricorda che con unico modello è possibile versare l’imposta dovuta in più Comuni. Nella sezione “Imu e altri tributi locali” si devono indicare il codice catastale del Comune, il numero di immobili, anno di imposta (2023) e l’importo da versare. Bisognerà barrare la casella “acconto”.

Il versamento dell’Imu è previsto in due rate ovvero saldo e acconto. Il calcolo si basa sulle aliquote dell’anno precedente. Il saldo si deve pagare entro il 16 dicembre.