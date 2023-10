La Sicilia torna a bruciare, 22 incendi in più province: vigili del fuoco in azione

Domenica da incubo in Sicilia, con ben 22 roghi scoppiati in giro per l'Isola. Catania la provincia più martoriata.

Si ripete l’incubo incendi in Sicilia, dopo le fiamme che si sono moltiplicate nell’Isola nel corso dei mesi estivi. Soltanto nella giornata di domenica 15 ottobre sono stati 22 i roghi che sono stati segnalati nelle diverse province siciliane.

Incendi, Catania la provincia più colpita

L’area più colpita dalle fiamme è stata la provincia di Catania, con incendi che sono scoppiati a Linguaglossa, in contrada Calcinera e Valle Galfina, a Bronte in contrada Tartaraci, a Ragalna in contrada Poggio Pecoraro, a Randazzo in contrada Gurrida e a Vizzini in contrada Santa Barbara.

Martoriata anche la provincia di Palermo, con incendi a Caccamo, Campofelice di Fitalia, Monte Pellegrino e Polizzi Generosa. Fiamme alte anche in provincia di Enna nelle località di Aidone, Pietraperzia e Centuripe. A Caltanissetta si segnalano gli incendi di Mazzarino e Mussomeli.

Minacciato il Teatro di Andromeda

Vigili del fuoco in azione anche ad Aragona e Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento. Qui, in particolare, gli incendi hanno distrutto buona parte del teatro boschivo e hanno minacciato anche il Teatro di Andromeda.

Altri incendi si sono verificati in provincia di Messina, con le località di Caronia, Graniti e Motta d’Affermo interessate. Incendi anche in provincia di Trapani, con i vigili del fuoco intervenuti a Gibellina, in contrada Scannagrillo.