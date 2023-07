Incendio aeroporto di Catania, Trenitalia potenzia le corse dei treni per limitare i disagi

I viaggiatori potranno muoversi da e per l’aeroporto di Punta Raisi a Palermo

Sono 24 le corse straordinarie previste per la giornata di oggi dal Regionale di Trenitalia, capofila del Polo passeggeri del Gruppo FS, fra la stazione di Palermo Centrale e Punta Raisi, per raggiungere l’aeroporto internazionale ‘Falcone e Borsellino’. A seguito della chiusura temporanea dello ‘Vincenzo Bellini’ di Catania-Fontanarossa, Trenitalia, in risposta alla richiesta della Regione siciliana committente del servizio, si è subito impegnata a potenziare il servizio, attivando dieci corse già ieri e proseguendo anche oggi il proprio impegno per consentire ai viaggiatori di muoversi da e per l’aeroporto di Punta Raisi e mitigare i disagi dei passeggeri il cui volo è stato riprogrammato all’aeroporto di Palermo.

Le corse straordinarie, i dettagli

Le 24 corse straordinarie – 12 fra Palermo centrale e Punta Raisi, 12 fra Punta Raisi e Palermo centrale – effettueranno la sola fermata intermedia di Palermo Notarbartolo. Si tratta di corse veloci, così come il servizio Genio Express attivato lo scorso 22 luglio, che coprono la distanza fra la stazione di Palermo centrale e quella di Punta Raisi in 34 minuti e si aggiungono all’offerta sul Passante di Palermo. Alla stazione di Punta Raisi, inoltre, è stato potenziato il servizio di assistenza e di informazione ai viaggiatori.