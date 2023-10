Incendio nella casetta del giardino, bambino di 4 anni muore nel tentativo di salvare i fratelli

Il piccolo Isaac McGregor ha tentato in tutti i modi di mettere in salvo i suoi fratellini. Inutili i soccorsi.

Un bambino di soli 4 anni, Isaac McGregor, è morto domenica scorsa a Melbourne, in Australia, nel tentativo di mettere in salvo i suoi tre fratelli da un incendio che era scoppiato nella casetta nel giardino dove stavano giocando.

L’intervento di Isaac

Improvvisamente, il divanetto avrebbe preso fuoco e il giovanissimo non ci ha pensato due volte a frapporsi tra le fiamme e i tre fratellini Mavis, 6 anni, Ashlynn, 18 mesi, e Saige, 3 anni.

Il piccolo Isaac si è quindi improvvisato scudo umano davanti al pericolo, con la madre dei bambini che si sarebbe accorta solo in un secondo momento di quanto stesse accadendo. La donna, Jasmine Beck, 26 anni, si è precipitata in giardino e ha visto il bambino che cercava di coprire i fratellini. Sul posto si sono presentati anche altri vicini di casa.

Il bilancio dell’incendio

Purtroppo il bilancio è stato tragico: Ashlynn e Saige sono morti, mentre Isaac e la piccola Mavis sono stati trasportati in ospedale. Per il bambino eroe, tuttavia, i soccorsi non sono bastati poiché è morto poco dopo a causa delle profonde ustioni riportate. Soltanto Mavis sarebbe sopravvissuta.