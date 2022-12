Incendio nell’Agrigentino, in fiamme deposito di legna: indagini in corso

Si cerca di fare piena luce sull'incendio che ha attaccato parte di un deposito a Favara. Al momento nessuna pista è esclusa.

Sono in corso le indagini per fare luce su quanto accaduto la scorsa notte a Favara, in provincia di Agrigento.

Delle fiamme si sono sviluppate all’interno di un deposito di legna utilizzato da un’impresa edile. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco e i carabinieri, i quali hanno provveduto a spegnere il rogo e ad avviare gli accertamenti.

Da comprende le cause dell’incendio

Danni si sono registrati in parte della struttura ma, fortunatamente, non hanno intaccato il resto del deposito. Sono ancora poco chiare le cause che potrebbero avere generato l’incendio nel deposito di Favara.

Al momento nessuna pista sarebbe esclusa da parte degli inquirenti. Maggiori sviluppi potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.