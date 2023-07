Paura sulla Siracusa-Gela, auto distrutta dalle fiamme: traffico in tilt

Apprensione oggi lungo la Siracusa-Gela, per un incendio che ha completamente distrutto un'auto in transito.

Momenti di apprensione quelli vissuti oggi, domenica 9 luglio, sull’autostrada Siracusa-Gela, all’altezza dell’uscita per il centro abitato di Noto, per un incendio che ha fagocitato un’auto.

Le fiamme – scoppiate per cause ancora da determinare – hanno completamente avvolto il mezzo a quattro ruote, distruggendolo.

Incendio Siracusa-Gela, disagi per i viaggiatori

In base ai primi accertamenti, non si segnalerebbero conseguenze per gli occupanti che si trovavano a bordo dell’auto quando è scoppiato l’incendio.

L’imprevisto ha comunque causato non pochi problemi per i viaggiatori che, oggi, si sono trovati a percorrere la Siracusa-Gela lungo il tratto interessato. Sul punto si sono infatti generate lunghe code, con numerosi mezzi che sono rimasti incolonnati per diversi minuti.

Fonte foto: Franco Assenza