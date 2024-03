Incidente sulla A29, auto si schianta contro guardrail: un ferito

Nuovo sinistro sull'autostrada Palermo - Mazara del Vallo: ecco la prima ricostruzione.

Ennesimo incidente sull’autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo, nel tratto tra Santa Ninfa e Gibellina (provincia di Trapani). C’è un ferito, per fortuna non grave.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 1 marzo 2024.

Incidente sulla A29 tra Santa Ninfa e Gibellina, conducente ferito

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro il guardrail ai margini dell’autostrada. Da chiarire la causa scatenante del sinistro: non si esclude che possa aver contribuito il maltempo che negli ultimi giorni ha interessato l’intera zona del Trapanese e la Sicilia occidentale in generale.

L’uomo alla guida dell’auto sarebbe rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso.

Lo scontro sulla Statale 122

Un altro incidente si è registrato nelle scorse ore lungo la Strada Statale 122, per l’esattezza in contrada Gulfi a Canicattì (in provincia di Agrigento). Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un’Alfa Romeo avrebbe sbandato per evitare un gregge e si sarebbe scontrato contro un’altra auto. L’uomo, un pensionato, sarebbe rimasto ferito. Sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri per i rilievi di rito.

Immagine di repertorio