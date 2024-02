VIDEO | Allagamenti e disagi, Sicilia occidentale travolta dal maltempo: scuole chiuse a Castelvetrano

Situazione difficile nel Trapanese: disagi per i trasporti e strade allagate. Ecco le previsioni per le prossime ore.

Il maltempo colpisce la Sicilia occidentale, e in particolare la città di Castelvetrano e la provincia di Trapani, in questo mercoledì 28 febbraio 2024.

Un violento temporale si è abbattuto sulla Sicilia occidentale e in tutta l’isola l’instabilità regna sovrana da qualche giorno. Il ritorno delle piogge è una buona notizia, soprattutto dopo un lungo periodo di siccità e caldo anomalo, ma non mancano di certo i disagi per i cittadini.

Maltempo a Trapani e nella Sicilia occidentale, la situazione del 28 febbraio

Foto e video testimoniano le forti piogge registrate soprattutto in provincia di Trapani. Tra le aree più colpite c’è Castelvetrano, dove un violento temporale ha causato allagamenti. Difficile la situazione soprattutto nei pressi di via Partanna, vicino al ponte, zona completamente ricoperta dall’acqua. Tantissimi i commenti dei cittadini che ogni anno, all’arrivo delle piogge, si trovano ad affrontare i soliti disagi alla circolazione.

Maltempo anche in tutta la provincia di Trapani. In zona Segesta pare che sia caduto anche qualche fiocchetto di neve.

L’allerta per maltempo in Sicilia del 28 febbraio

Per la giornata del 28 febbraio, secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile, è prevista allerta meteo gialla (medio-bassa) per rischio idrico e idrogeologico. “Dalle prime ore del 28 febbraio e per le successive 24-36 ore si prevedono: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca sud-orientali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”, si legge nel documento.

I disagi

Il maltempo nella Sicilia occidentale ha già provocato i primi disagi. Anche il trasporto pubblico ha subìto dei rallentamenti. In particolare: dalle ore 07:35 sulla linea Trapani- Piraineto, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Castelvetrano per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona e che hanno provocato l’allagamento della sede ferroviaria. Dalle 8.50, la situazione è in lieve miglioramento e dopo l’intervento del personale di RFI la circolazione sta riprendendo gradualmente.

Scuole chiuse, ecco dove

A Castelvetrano, data l’ondata di maltempo che ha colpito la città e allagato le strade dalle prime ore del 28 febbraio 2024, le scuole rimarranno chiuse.

Questo il messaggio dell’Amministrazione comunale alle scuole: “Buongiorno a tutti, pioggia battente a cui stiamo assistendo comporta l’inevitabile chiusura della scuola di cui farò preparare l’ordinanza. Vi chiedo in questo momento con i mezzi e le chat dove siete incluse di invitare i genitori degli alunni a non mandare i ragazzi a scuola. Ci sono già strade con criticità e bisogna assolutamente evitare che ci possano essere problemi e nocumento per i nostri ragazzi e per tutti gli operatori scolastici”.

