Alfa Romeo sbanda per evitare il gregge e si scontra con un’auto, incidente sulla Statale 122

Pericoloso impatto in contrada Gulfi, pensionato in ospedale nell'Agrigentino.

Nelle scorse ore si è registrato un incidente stradale lungo la Statale 122, in contrada Gulfi a Canicattì (in provincia di Agrigento).

C’è un ferito.

Incidente sulla Statale 122 a Canicattì

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, un’auto modello Alfa Romeo sarebbe uscita di strada, presumibilmente per evitare un gregge in strada, e si sarebbe scontrata con una Fiat 500. Il conducente dell’Alfa Romeo, un pensionato, sarebbe rimasto ferito: gli operatori del 118 lo hanno trasferito all’ospedale Barone Lombardo per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità nella zona.

Dramma a Messina

Un altro grave incidente si è registrato a Messina, dove una suora è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Cesare Battisti. La 77enne, purtroppo, è in gravi condizioni. Gli operatori del 118 l’hanno trasferita all’ospedale Piemonte in Messina in codice rosso. Al momento si trova nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

La tragedia a Catania

L’incidente registrato negli scorsi giorni sulla Siracusa-Catania, invece, si è concluso in tragedia. L’impatto è costato la vita al 27enne Leonardo Carpita. Il giovane, purtroppo, è deceduto dopo un’agonia durata diversi giorni all’ospedale San Marco di Catania: i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte cerebrale. La famiglia ha acconsentito alla donazione di organi.

Immagine di repertorio