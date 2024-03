Gravissimo incidente, suora investita da un’auto: è in prognosi riservata all’ospedale Piemonte

Dramma a Messina: la religiosa di 77 anni è in condizioni critiche.

Drammatico incidente a Messina, dove una suora di 77 anni è stata investita all’altezza dell’Istituto Jaci di via Cesare Battisti.

Le sue condizioni, purtroppo, sono gravi.

Incidente a Messina, suora investita da un’auto

Rimane ancora da confermare la dinamica dell’incidente, avvenuto nella mattinata di venerdì 1 marzo 2024. Secondo una prima ricostruzione, un’auto – con alla guida un 55enne – avrebbe travolto la religiosa mentre attraversava la strada.

Come sta la suora investita

La 77enne, immediatamente soccorsa, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Piemonte di Messina, dove si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono gravi e la donna è in prognosi riservata.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le indagini

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia municipale di Messina, che ha effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Al vaglio degli inquirenti anche i sistemi di videosorveglianza della zona.

La tragedia sulla Catania-Siracusa

Un altro incidente negli scorsi giorni si è concluso in maniera tragica. In seguito a un violento impatto sull’autostrada Siracusa-Catania, è morto il 27enne Leonardo Carpita. Il giovane si trovava all’ospedale San Marco di Catania: dopo diversi giorni di agonia, i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte cerebrale. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi.

Immagine di repertorio