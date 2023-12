Violento schianto tra auto a Palermo, Gaetano Puccio muore a 23 anni: indagini in corso

Ancora sangue a Palermo, il 23enne Gaetano Puccio ha perso la vita in un rocambolesco incidente attenuto nella notte.

Non si ferma la scia di sangue lungo le strade palermitane. Un giovane di 23 anni, Gaetano Puccio, originario di Capaci, è morto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 dicembre in un grave incidente che si è verificato in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Principe di Paternò.

La ricostruzione dell’incidente

Il ragazzo ha perso la vita nello schianto che ha coinvolto due auto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente 40enne di una Fiat Punto – a bordo del quale si trovava la vittima – avrebbe perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare contro una seconda vettura – una Fiat 16 – condotta da un 55enne lungo la carreggiata che porta in direzione Trapani.

A seguito dell’impatto, la Fiat Punto si sarebbe ribaltata più volte sull’asfalto, terminando la propria corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica. Il sinistro si è quindi rivelato fatale per Gaetano Puccio, il quale sarebbe deceduto nonostante l’intervento dei sanitari del 118.

Le indagini

Gli altri occupanti delle due auto sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni di salute non sarebbero serie. Sono scattate dunque le indagini da parte della Polizia municipale. Di particolare aiuto per ricostruire la dinamica del sinistro mortale potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.