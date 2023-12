Incidente durante l’accensione dell’albero di Natale, due donne in ospedale nel Palermitano

Brutto imprevisto durante la cerimonia nella piazza centrale di Balestrate: due donne ferite, una in condizioni più gravi.

Brutto incidente a Balestrate (in provincia di Palermo) durante l’accensione dell’albero di Natale nella piazza centrale del paese.

Due le persone rimaste ferite nella tradizionale cerimonia nel giorno dell’Immacolata, che – come ogni anno – è anche il momento in cui le città vengono addobbate e illuminate in vista del Natale.

Incidente a Balestrate durante accensione dell’albero di Natale

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due donne – rispettivamente di 54 e 78 anni – non avrebbero visto i gradini della chiesa nei pressi di piazza Duomo e sarebbero cadute giù per le scale poco prima della cerimonia dell’accensione dell’albero. Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’accaduto, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 per trasferire le due malcapitate in ospedale a Partinico per gli accertamenti del caso. Una delle due avrebbe riportato delle ferite più gravi.

Tutto tranquillo a Palermo

A Balestrate, purtroppo, l’atmosfera della cerimonia è stata leggermente “rovinata” dall’incidente. Nel capoluogo regionale, invece, l’accensione dell’albero di Natale per il 2023 dello scorso 7 dicembre è andata molto bene.

“Con una natività avvolta tra le nuvole del Carro della Luna 2023 di Santa Rosalia, hanno inizio le festività natalizie della Città di Palermo”, si legge in un post del sindaco Roberto Lagalla.

Immagine di repertorio