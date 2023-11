Movida violenta a Palermo, aggrediti due agenti della polizia municipale

I due agenti sono stati presi a calci e pugni da un gruppo di circa dieci giovani che, all'arrivo dei rinforzi, sono fuggiti via

Due agenti della polizia municipale di Palermo sono stati aggrediti nella notte di venerdi’ in via dei Chiavettieri, alla Vucciria. Uno dei due poliziotti è stato colpito con una bottiglia sul viso.

L’aggressione

I due agenti sono stati presi a calci e pugni da un gruppo di circa dieci giovani che, all’arrivo dei rinforzi, sono fuggiti via. Al via le indagini per risalire all’identità degli autori dell’aggressione. Le vittime sono state trasportate in ospedale.