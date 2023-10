Risse a Palermo, raffica di controlli e multe a Sferracavallo e alla Vucciria

Sotto la lente di ingrandimento delle forze di polizia il fenomeno della movida cittadina, spesso caratterizzato da assembramenti di persone

Sotto la lente di ingrandimento delle forze di polizia il fenomeno della movida cittadina a Palermo, spesso caratterizzato da assembramenti di persone sulla pubblica via, da abusivismo commerciale ed illegalità diffusa.

I controlli alla Vucciria

Nella zona della Vucciria, tra venerdì e sabato, sono stati effettuati diversi servizi che hanno visto un dispiegamento complessivo di circa 130 unità, con la collaborazione tra personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco. Durante i servizi sono state identificate 438 persone, di cui 68 con precedenti penali e/o di polizia. Personale della Polizia Municipale ha eseguito i controlli presso 3 locali, elevando sanzioni amministrative per un totale di 650 euro e ponendo sotto sequestro amministrativo dell’apperecchiatura per la diffusione sonora. Peculiare attenzione è stata posta nei controlli di persone destinatarie di misure di prevenzione del Questore, come l’avviso orale.

I controlli a Sferracavallo

Anche la borgata marinara di Sferracavallo ha visto il dispiegamento, in più giorni e su diversi turni, di un dispositivo composto da personale del commissariato “San Lorenzo”, del Reparto Prevenzione Crimine e della Squadra Mobile. Durante i servizi sono state identificate 196 persone , di cui 38 con precedenti penali e/o di polizia, sono state controllate 28 persone sottoposte a misure di prevenzione e/o di sicurezza, sono stati controllati 80 veicoli, elevate sanzioni ai sensi del Codice della Strada per un totale di 7.000 euro, ritirate 3 patenti di guida, 5 carte di circolazione ed eseguiti 1 fermo ed 1 sequestro amministrativo, sottoposte a controllo amministrativo 2 attività di giostrai.