Violento scontro tra scooter e auto nel Catanese: ferito 16enne

Incidente stradale a Paternò: ad avere la peggio il giovane a bordo del mezzo a due ruote.

Si registra un nuovo incidente stradale a Paternò, in provincia di Catania: due i mezzi coinvolti, una Fiat 600 e uno scooter.

Purtroppo c’è un ferito: si tratta del ragazzo di 16 anni alla guida del mezzo a due ruote. Secondo le prime indiscrezioni, fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

Incidente a Paternò, ferito 16enne

Secondo una prima ricostruzione, riportata dai colleghi di Video Star, i due mezzi si sarebbero scontrati all’incrocio tra via Coniglio e via Monfalcone. Il 16enne alla guida dello scooter sarebbe caduto a terra, riportando delle ferite in seguito all’impatto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per trasferirlo in ambulanza per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Illeso il conducente dell’auto. Presenti sul luogo del sinistro anche gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità in zona.

Impatto e incendio sulla Statale 115

Nella mattinata di ieri un altro incidente con feriti si è registrato lungo la Strada Statale 115, tra Licata e Gela. In seguito all’impatto tra due auto, avvenuto all’altezza del bivio per Falconara, una delle due avrebbe preso fuoco. Il sinistro ha bloccato parzialmente il traffico nella corsia verso Licata (AG), ma per fortuna non ci sarebbero state vittime.

Immagine di repertorio