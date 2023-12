Scontro frontale sulla Statale 115, auto a fuoco: ci sono feriti

Polizia, operatori del 118 e vigili del fuoco in azione dopo l'ennesimo incidente tra Licata e Gela.

Si registra un incidente stradale sulla Statale 115, fra Licata e Gela (rispettivamente in provincia di Agrigento e in provincia di Caltanissetta): in seguito all’impatto, una delle auto coinvolte sarebbe rimasta coinvolta in un incendio.

Si registrano dei feriti, anche se al momento non si conoscono con esattezza le loro condizioni.

Incidente con incendio sulla Statale 115

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, due auto si sarebbero scontrate frontalmente all’altezza del bivio per Falconara (provincia di Caltanissetta). In seguito all’impatto, una delle due vetture avrebbe preso improvvisamente fuoco.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per la ricostruzione della dinamica dell’incidente, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 per soccorrere i feriti. Il traffico risulta bloccato sulla corsia in direzione Licata.

Altri impatti

In Sicilia nelle ultime ore si sono registrati altri incidenti. Uno simile a quello avvenuto vicino Falconara si è registrato nei pressi di Desusino: anche in questo caso uno dei veicoli avrebbe preso fuoco. A Palermo, invece, nei pressi dell’istituto alberghiero Pietro Piazza vicino Corso dei Mille, un uomo è stato travolto da un tram. Gli operatori del 118 hanno soccorso il malcapitato e lo hanno trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla per essere sottoposto ad accertamenti. Al momento non sono note le sue condizioni di salute.

Immagine di repertorio